La Casa rossa, arriva il vincitore del Trento film festival

Per gli appassionati della montagna, antropologi, amanti dei documentari e curiosi arriva il film che ha vinto il premio del pubblico al

La serata è organizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano - Sezione di Schio.

Un rifugio per gli Inuit. Robert Peroni, ex esploratore altoatesino, trent'anni fa molla tutto per trasferirsi nella Groenlandia orientale, dove vive una popolazione che sembra condannata all'estinzione.

VENERDÌ 14/01/2022 ALLE ORE 20:30

?????? ???????? ??? ?? ????????? ?? ????? (??)

Intero: 7€

Ridotto: 6€*

Intero Soci: 6,5€

Ridotto Soci: 5,5€*

Accesso consentito solo con GreenPass rafforzato e mascherine Ffp2

Prenotati qui: https://ticket.cinebot.it/pasubio/titolo/792