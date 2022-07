La Bottega del Caffè e Zio Vania sulla Scalinata dei Carmini a Marostica

La Commedia Castellana, tradizionale rassegna estiva di teatro promossa dalla Città di Marostica, ospita alla Scalinata dei Carmini due capolavori teatrali, con la regia di Maurizio Panici e l’interpretazione degli attori di Teatris. Sono “La Bottega del Caffè” di Carlo Goldoni, in programma sabato 30 luglio (ore 21), e di “Zio Vania” di Anton Cechov, in programma sabato 6 agosto (ore 21).

Capolavoro di Carlo Goldoni, rappresentato per la prima volta a Mantova nel 1750 e poi con grande successo a Venezia, “????????? ??? ????è” trova a Marostica la propria scenografia ideale: è infatti la città natale di Prospero Alpini, che contribuì alla diffusione della celebre bevanda tra ‘500 e ‘600. Protagonisti della vicenda un gestore di Caffè, un nobile napoletano decaduto, due giovani cavalieri e le rispettive mogli, e ovviamente l’immancabile servo furbo… Uno spaccato, secondo le parole dello stesso autore, di una comunità che si ritrova a specchiarsi nei vizi e nelle virtù di una società in trasformazione. In scena Alessandra Signori, Denis Dalla palma, Fabrizio Bernar, Francesca Scomparin, Luca Liviero, Marco Barbiero, Michela Dellai, Nereo Scanagatta, Riccardo Cavallin, Tobia Rizzato.

“??? ?????” è uno dei testi più importanti e rappresentati del grande autore russo Anton Cechov che ha segnato in maniera indelebile la drammaturgia del novecento e la nascita del teatro moderno. Una grande rappresentazione del mondo attraverso l’affresco di una piccola società di persone legate da relazioni parentali dirette e/o acquisite. Costellazioni familiari che muovono i desideri, le mancate realizzazioni e le aspettative di una comunità, confinata all’interno di una proprietà, collocata ai margini della società e dei cambiamenti di un tempo che segnerà la fine delle loro relazioni Vanja è l’eroe di un quotidiano sbiadito e privo di ambizioni, che provoca insoddisfazioni e rabbia per una condizione alla quale non sa reagire attivando un processo autodistruttivo che non riesce ad evolvere e a cambiare.

In caso di maltempo lo spettacolo del 30 luglio verrà annullato, quello del 6 agosto trasferito al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica.

Biglietti: intero 10 euro – ridotto 8 euro (soci Teatrs).

Info e prenotazioni biglietti t. 327.5820846 - associazioneteatris@gmail.com