La Bottega del caffè di Goldoni al Teatro Roi

Terzo appuntamento sabato 27 novembre alle 21 e domenica 28 alle 16 con la stagione di prosa del Teatro Roi di Monticello Conte Otto, diretta dalla locale Compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

La compagnia Teatris di Marostica propone, per la regia di Maurizio Panici, “La bottega del caffè”, uno dei grandi capolavori di Carlo Goldoni, presentato per la prima volta al pubblico nel 1750, ma assolutamente attuale per le tematiche che porta al centro dell’attenzione, scandagliando vizi e virtù della società. Tra i vizi, in particolare, emerge quello del gioco (al quale lo stesso Goldoni non era affatto immune, come sottolinea sia nei “Memoires” che in diverse commedie, in primis “Il giuocatore”), che porta un giovane mercante sull’orlo della rovina: a salvarlo dal precipizio saranno l’amore della moglie e l’affetto disinteressato di un uomo perbene, il caffettiere Ridolfo, contrapposto con la sua onestà e concretezza alla vacuità di don Marzio, volàno di pettegolezzi e maldicenze.

Rispetto all’originale, Panici sposta l’ambientazione nell’Italia degli anni ‘60, epoca di ricostruzione, di impegno e di speranze simile per molti versi a quello che stiamo attraversando, proiettati verso una definitiva uscita dall’incubo della pandemia.

Biglietti con posti preassegnati: 8,50 euro. Prenotazione obbligatoria: al numero 333 2413381; oppure al Teatro Roi, il venerdì dalle 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo due ore prima della rappresentazione. Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto). Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti, con obbligo di green pass e mascherina.

La prima parte della stagione proseguirà fino al 5 dicembre; la seconda si svolgerà dal 23 gennaio al 20 febbraio con la 15ª edizione di “Febbraioateatro” e l’abbinato 14° Premio «Danilo Dal Maso».

