La Bella va in Filanda: racconti e canti

SPETTACOLO DI RACCONTI E CANTI DI FILANDA

(Come una orazione sociale).

Lo spettacolo "La bela va in filanda" è composto da parti lette e raccontate, tratte dalla ricerca sul campo effettuata da Zanonato, integrata da spunti tratti da altre ricerche, e canti delle filandiére e musiche d'atmosfera per coinvolgere gli spettatori nel clima del lavoro in filanda. Storicamente lo spettacolo si colloca in un periodo che va dalla posa del Grifo sulla colonna in piazza ad Arzignano (primi del '900) , alla fine della seconda guerra mondiale (o alla fine del lavoro di filanda, con la chiusura di tutti gli opifici).

COMPONENTI

Fiorella Mauri voce, fisarmonica

Luciano Zanonato, voce, chitarra, piva

INGRESSO LIBERO

Gli spettacoli sono pianificati all'aperto, nella corte della Filanda, con inizio alle ore 20.30. In caso di maltempo si terranno all'interno della struttura, dove però il numero di spettatori non potrà superare le 70 unità.

Per prenotare Gianfranco tel 3460932562

OGGI DALLE ORE 20:30 ALLE 23:00

La Bella va in Filanda

Via Roma, 181, 36050 Sovizzo VI, Italia