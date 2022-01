La befana vien di notte con le ciaspe tutte rotte

Mercoledì 5 Gennaio 2022 dalle 17.00 alle 20.30. Ciaspolata o Passeggiata guidata serale alla ricerca dei dolciumi dispersi della Befana!

Al calare del sole alla vigilia dell’Epifania, la Befana deve montare svelta a cavallo della sua sgangherata scopa, per portare le calze a tutti i bambini!

Come ogni anno però, passando in Altopiano, durante il viaggio si lascia distrarre nel suo magico volo: gli animali del bosco che la salutano, le cime degli alberi che le raccontano le ultime notizie, i laghetti ghiacciati che vorrebbero si fermasse per specchiarsi…

Così distratta, durante il suo viaggio perde tante caramelle, che durante questa semplice escursione (con le ciaspole) cercheremo di ritrovare prima che la Befana torni per riempire le sue calze!

Una divertente esperienza guidata in natura per adulti e bambini alla scoperta delle meraviglie della montagna e alla ricerca di tante prelibatezze!

META: i boschi del Monte Erio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 220 m, non sono presenti tratti esposti.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti. Pila frontale consigliata.

COSTO: 10€ a persona per l’escursione guidata. Dolci omaggi per tutti i partecipanti.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle ore 17.00 al parcheggio del Rifugio Campolongo (Centro Fondo Campolongo) - Via Verenetta, Rotzo

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.