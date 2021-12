Fabio Ambrosini Bres in volo sulle terre colpite dalla Tempesta Vaia con immagini spettacolari e terribili per comprendere un fenomeno meteorologico senza precedenti a memoria d’uomo.

Fabio mostrerà con le sue immagini dal parapendio, un’insolita prospettiva da cui si può concretamente valutare e vedere come fenomeni meteo, purtroppo sempre più frequenti, possano in poche ore sconvolgere e distruggere il paesaggio e l’ambiente come lo conosciamo.

DOMENICA ALLE ORE 20:30 -L'urlo di Vaia - immagini dal cielo di Fabio Ambrosini Bres

Palazzetto Polifunzionale Di Canove Di Roana



Al termine della serata sarà possibile acquistare il calendario 2022 di Fabio Ambrosini Bres.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla scuola dell’infanzia di Lusiana e Conco