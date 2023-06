L’unione fa la forza anzi il donatore a Vicenza. La Croce Rossa Italiana – comitato di Vicenza Odv, ADMO VENETO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, con i propri volontari di Vicenza e il Centro Trasfusionale dell’ULSS 8 Vicenza, sono insieme in una campagna di sensibilizzazione sul tema della Donazione di Midollo Osseo e di cellule Staminali Emopoietiche attraverso un tampone salivare che, in maniera semplice e non invasiva, può stabilire il grado di compatibilità tra un donatore e un paziente che necessita un trapianto di midollo.

Oggi è possibile, al posto del prelievo di sangue e anche così i risultati della cosiddetta tipizzazione vengono inseriti in un archivio elettronico gestito a livello nazionale dall’IBMDR (Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo) nell’assoluto rispetto della riservatezza.

In particolare i tre soggetti hanno previsto in questa nuova campagna di sensibilizzazione estiva due eventi.

Il primo si svolgerà il 21 giugno 2023 alle ore 20 presso la CRI Vicenza in contrà Torretti n. 9 Vicenza.

Sarà una serata di sensibilizzazione, aperta al pubblico, sul tema, con interventi del dott. Davide Busato, oltre alla testimonianza di un volontario della CRI già donatore di modillo osseo e di un ricevente.

IL secondo appuntamento sarà il 24 Giugno dalle 10,00 alle 18,00 presso l’Officina della Salute in contrà Torretti n. 9 a Vicenza.

Qui sarà possibile tipizzarsi e quindi effettuare un tampone salivare per entrare nel registro , per chiunque abbia i requisiti per farlo (buona salute, peso minimo di 50 kg, età fra 18 e 35 anni), il tutto grazie all’aiuto di infermieri e medici volontari.

Nella stessa giornata in Corso Palladio a Vicenza saranno presenti i volontari della CRI e Admo che informeranno ed inviteranno la popolazione a tipizzarsi, se in possesso dei requisiti.



Nella città lagunare nei mesi scorsi infatti si sono tipizzati 154 ragazzi, mentre a Treviso altri 82; ora Vicenza spera di raggiungere un buon numero di giovani, per aumentare le speranze di tutte le persone in attesa del Match per il proprio trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.