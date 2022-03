Uno Spettacolo teatrale il 25 marzo per ricordare le vittime delle mafie L’Amministrazione Comunale di Sovizzo propone per venerdì 25 marzo 2022, alle ore 20.45 nell’Auditorium delle Scuole Elementari, lo spettacolo “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” a cura del Teatro Metastasio di Prato.

L’evento è stato organizzato in occasione della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa ogni anno dall’Associazione “Libera”, e in previsione del 30° Anniversario dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Si riporta, di seguito, un breve estratto dalla scheda artistica dello spettacolo, con testi di Claudio Fava e regia di Chiara Callegari: “Con “L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” vogliamo ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani. Fatti noti e meno noti, pubblici ed intimi, come le stazioni della via crucis, per raccontare fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la forza di quegli uomini, la loro umanità, il loro senso profondo dello Stato. Ma anche l’allegria, l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la solitudine a cui furono condannati. Il diario civile di due uomini, non di due eroi.”

Per l’iniziativa è obbligatoria la prenotazione presso la Biblioteca Comunale di Sovizzo (e-mail a biblioteca@comune.sovizzo.vi.it o telefonata allo 0444 1802130). Per poter partecipare all’evento viene inoltre richiesto di munirsi di Green Pass e mascherina FFP2.