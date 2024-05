L'Ottocento sull'erba e Antica Fiera di Primavera a Villa Solatia

L'Ottocento sull'erba e Antica Fiera di Primavera Il 4 e il 5 maggio 2024 in Villa Solatia a Caldogno. Il parco della Villa ospiterà la terza edizione dell'evento che ci riporta all'anno 1859. Questo maggio sarà abbinato all’Antica Fiera di Primavera.

Sabato

La giornata del sabato 4 maggio sarà esclusiva per appassionati e rievocatori rigorosamente in abito storico, per loro alle ore 17.00, sarà allestito un tè ottocentesco per ufficiali, gentiluomini, le loro consorti e relativo seguito. Il tè e il buffet dolce sarà servito nella barchessa della Villa.

Domenica

Nella giornata di domenica 4 maggio dalle ore 10:00 alle 18:00, avverrà l’Antica Fiera di Primavera, aperta ai rievocatori e al pubblico.

Mercanti, giochi, danze e altre attività allieteranno i visitatori dell’Antica Fiera.

Per tutti i partecipanti che lo desiderano, dalle 11:00 sarà allestito un bistrot per ritirare il cestino per il picnic ottocentesco o per la merenda.

BISTROT IN VILLA SOLATIA

Kit Pic nic ottocentesco e Merenda

Kit Pic nic - 15€

Casareccio alla Savoia, la passione di Cavour

Uovo alla Vittorio

Polpette alla Radetzky

Polpette all’Ortolana

Muffin all’inglese

Frutto dal brolo

Acqua

Merenda - 10€

Panino all’inglese

Torta dei Savoia

Tè freddo o caffè

dalle ore 16.00

La prenotazione è indispensabile per tutte le proposte gastronomiche.

Il chiosco della birra a cura di Birra Ofelia sarà accessibile in ogni momento e senza prenotazione.

Programma dell’evento

sabato 4 maggio evento solo in abito storico

ore 15:30 - apertura L’Ottocento sull’Erba e allestimento campo militare nel parterre fronte Villa.

ore 17:00 - Circolo del Tè , politica e chiacchiere, sorseggiando e gustando prelibatezze dolci e salate.

ore 18.30 - 19.30 stage di danze ottocentesche

ore 20.45 - Serata danzante con cena a buffet

domenica 5 maggio evento a porte aperte dalle 10:00 alle 18:00

ore 10:00 - aperture dei cancelli

ore 11.00 stage di danze ottocentesche

ore 11.45 passeggiata storica con rievocatori

ore 14.30 stage di Danze ottocentesche

ore 16.00 La merenda - apertura buffet

ore 16.30 Chiusura biglietteria - ultimi ingressi

ore 18.00 Fine evento

Espositori dell’Antica Fiera di Primavera:

Casari-Art: l’artigiana delle candele

Il Fummelier Marco Prato del club amici del Toscano in Orangerie

La lavanda di Butaimate

La guaritrice - Herbarie e magia bianca con Maria Rosa Argenton

Il pittore - Alessandro Dal Bello

Cocchiere e calesse di Bepi Pietrobelli

Apicoltura B-Z la vita delle api

La cioccolata di Chocoslab il nettare degli Dei

Puoi prenotare: eventivillasolatia@gmail.com www.villasolatia.com

Villa Solatia Via Stadio, 16, Caldogno - tel. 389 444 1533