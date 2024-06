L’Onda di Piena Festival: tra gli ospiti Luca Mercalli

Il festival "L’Onda di Piena" a Valbrenta è un'occasione per incontrarsi e discutere delle sfide climatiche che si dovranno affrontare. Questo evento si propone come un momento di confronto, comprensione e elaborazione dei tempi complessi in cui viviamo, riscoprendo le piazze e le rive del fiume come luoghi di dibattito e democrazia.

Abitanti di una zona tanto bella quanto fragile, gli organizzatori si sono chiesti come poter contribuire alla sensibilizzazione ambientale. La risposta è stata creare un piccolo festival che esplorasse le molteplici sfaccettature e criticità dell’ambiente, stimolando idee, connessioni e partecipazione. In un periodo in cui la natura sembra urlare, "L’Onda di Piena" vuole essere un momento di riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Programma del Festival

Sabato 15 Giugno

09:30 - Piazza San Marco, Valstagna. Escursione guidata con le Guide della Valbrenta

Tema: I terrazzamenti tra passato e futuro.

Informazioni: [Tel. 3296940290]

16:30 - Terrazzamenti di Valstagna. Lezione spettacolo con il Prof. Gianumberto Accinelli

Tema: Gli insetti impollinatori e il cambiamento climatico.

18:00 - Piazza San Marco, Valstagna. Intervista a Simone Ficicchia. Presentazione del libro "Eco-vandalo"

19:00 - Piazza San Marco, Valstagna. Conferenza/Dibattito con Luca Mercalli e Tommaso Perrone

Tema: Riscaldamento globale: scenari e rischi per il nostro futuro.

21:00 - Piazza San Marco, Valstagna. Spettacolo teatrale. La Valanga - Tina Merlin e la tragedia del Vajont.

Domenica 16 Giugno

16:30 - Piazza San Marco, Valstagna Talk con Michele Nardelli

Tema: Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa.

17:30 - Piazza San Marco, Valstagna Conferenza/Dibattito con Mauro Varotto, Luigi Torreggiani e Giacomo Poletti

Tema: Gestire l’obliquo: affrontare il cambiamento climatico in Valbrenta tra crolli delle falesie e gestione del patrimonio montano.

19:00 - Piazza San Marco, Valstagna Conferenza/Dibattito con Luigi Casanova

Tema: Ombre sulla neve: puntiamo il faro su Milano Cortina 2026, sostenibilità e insostenibilità delle Olimpiadi invernali.

L’Onda di Piena Festival offre un ricco programma di eventi che esplorano il cambiamento climatico e le sue implicazioni locali e globali. La comunità è invitata a partecipare numerosa per confrontarsi su questi temi cruciali e contribuire alla costruzione di una società più consapevole e responsabile.