L’invisibile bellezza della matematica nell’arte, in biologia e in natura

La testa del girasole è composta da numeri precisi di spirali e rotazioni. Il broccolo romanesco è un frattale: ogni sua singola rosetta ha la forma di un piccolo broccolo. E quanti altri esempi si potrebbero fare in natura. Venerdì 22 aprile alle 20.30 al Palazzo del Doglione di Marostica, sede della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, il professore di matematica Vittorio Cannatà aiuterà il pubblico a guardare alle meraviglie della natura, e non solo, da una prospettiva diversa, quella appunto della matematica, mostrando un mondo che ad occhio nudo non si vede e che non siamo abituati a percepire.



In questo intento il professor Cannatà sarà aiutato dal professor Graziano Gheno e dalla professoressa Roberta Carminati.

Per l’occasione, l'artista Vittoria Zanetti esporrà le sue opere di fotografia naturalistica.



L’ingresso all’evento è libero. È obbligatorio l’uso della mascherina anti contagio Covid-19.



L’evento è organizzato e sostenuto dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, in collaborazione con il Comune di Marostica.