Il progetto Diversamente in Danza è nato nel 2003 quasi per caso, ma forse sarebbe meglio dire da un’illuminazione o da un atto d’incoscienza. L’idea è stata capovolgere una tendenza corrente: sempre più spesso attività artistiche vengono inserite nei luoghi dedicati alla disabilità (centri diurni, cooperative, istituzioni, associazioni) in virtù dei benefici che possono portare alle persone disabili. Si è deciso di provare a fare il contrario: portare le persone disabili nei luoghi dedicati all’arte e, in particolare, nelle scuole di danza. All’inizio fu dura, non so se il merito sia stato della nostra caparbietà o di una lenta evoluzione delle coscienze in un atteggiamento di apertura verso la diversità – oggi Diversamente in Danza è un progetto di successo che coinvolge cinque scuole di danza e più di un centinaio di persone. Trovare in una scuola di danza una tale varietà generazionale e umana è uno dei risultati più sorprendenti del nostro esperimento: genitori e figli, nonni e nipoti che danzano insieme. I ragazzi più esperti creano coreografie per i compagni che sono bambini, adolescenti e adulti affetti da tetraparesi spastica, sindrome di Down, sindrome di Asperger o semplicemente sindrome premestruale. La convinzione alla base del nostro lavoro, infatti, è che ognuno di noi abbia un limite o una peculiarità che lo rende unico.

Durante la serata verrà presentata la performance di Danza Contemporanea OPUS INCERTUM Coreografie di Annie Hanauer, Susanna Recchia, Giorgia Panett.



Sei danzatrici, con diverse abilità, con corpi e modi di pensare molto diversi tra di loro, trovano modi, tempi e spazi sulla scena per creare una performance artistica solida e uniforme.

Danzatrici: Federica Brutti, Nicole De Carli, Sara Tencheni, Camilla Belloni, Anna Verzini, Giorgia Olivieri, Alessandra Della Chiesa.





Performance Danza Contemporanea verrà presentata il 5 Marzo alle ore 21.00 presso l'Auditorium Vivaldi di Cassola.



Ingresso gratuito



Per info: tel. 347 8226461 – tel. 045 8001471 - auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it