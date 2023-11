"L'Era del Cinghiale Bianco", 20 canzoni di Franco Battiato con Giulio Casale e l'Orchestra del Veneto

L’ Orchestra Regionale Filarmonia Veneta presenta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 20,45 FRANCO BATTIATO/ GIUSTO PIO - L’ERA DEL CINGHIALE BIANCO con la partecipazione di Giulio Casale e Talèa.

Direzione e arrangiamenti del Maestro Walter Bertolo.

Il sodalizio culturale e umano tra Franco Battiato e Giusto Pio è tra le vicende artistiche più significative ed entusiasmanti della recente storia italiana.

Franco Battiato e Giusto Pio hanno avuto un enorme successo ma soprattutto hanno lasciato un corpus impressionante di composizioni che sempre più meravigliano per l’originalità e per i messaggi contenuti.

Ad interpretare le oltre venti canzoni in programma eseguite dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta ci sarà Giulio Casale: cantante rock, poeta e attore. La travolgente presenza scenica del cantante degli Estra e la sua abilità nel cogliere le sfumature nei testi così lirici e misteriosi di Battiato darà a questo progetto una veste inedita ma coerente evidenziando ancora di più la modernità di queste canzoni. Ad accompagnare Giulio Casale si è scelto la giovanissima cantante Talèa la cui voce eterea ha colpito tutti gli appassionati di musica grazie alla sua recente partecipazione ad X-Factor.

Musicisti, artisti e uomini di cultura con esperienze così diverse, Battiato e Pio si sono incontrati nel 1976 e, per una dozzina di anni, hanno serrato i loro talenti ridisegnando completamente il concetto di canzone popolare.

"L'Era del Cinghiale Bianco"

Teatro Cinema San Pio X - viale S. Pio X 11, Cartigliano (VI)

Per info e biglietti:

Biglietti acquistabili direttamente in teatro prima del concerto.

Euro 20 intero

Euro 15 ridotto

Ridotti per over 65 e dai 9 ai 18 anni

Gratuito fino ai 8 anni