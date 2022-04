L’eleganza e l’armonia di palazzo Thiene a Vicenza: visita guidata

Palazzo Thiene è un palazzo di Vicenza del XV secolo in forme gotiche e rinascimentali, ristrutturato a partire dal 1542 dall’architetto Andrea Palladio, probabilmente sulla base di un progetto di Giulio Romano. Il palazzo, assieme alle altre architetture palladiane di Vicenza, è inserito dal 1994 nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Il palazzo gotico fu costruito per Lodovico Thiene da Lorenzo da Bologna nel 1490.

Nell’ottobre del 1542 Marcantonio e Adriano Thiene diedero inizio alla ristrutturazione del palazzo di famiglia, di forme gotiche.

Ricchi e potenti, i sofisticati fratelli Thiene fanno parte della grande nobiltà italiana e si muovono con naturalezza nelle maggiori corti europee: hanno quindi bisogno di un palcoscenico adeguato a frequentazioni cosmopolite e alla nobiltà dei propri ospiti. Al tempo stesso, come referenti politici di una precisa fazione dell’aristocrazia cittadina, vogliono rimarcare il proprio ruolo in città con un palazzo principesco, segno di vera e propria potenza signorile.

È molto probabile che l’ideazione di palazzo Thiene sia da attribuirsi al maturo ed esperto Giulio Romano.



