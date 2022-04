L'attimo fiorente: escursioni, laboratori, pranzo tra i ciliegi in fiore

Prezzo non disponibile

Aspettando la regina rossa tra i ciliegi in fiore. Marostica celebra l'attesa della 78° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP, ovvero la Regina Rossa di Marostica, con una rassegna tematica in onore del prodotto agricolo d'eccellenza locale.

Nei fine settimana di Aprile e Maggio molte saranno le attività proposte:

- PASSEGGIATE TEMATICHE

- MENU' E SFIZIOSITA' con i prodotti agricoli della stagione

- LABORATORI CREATIVI E SPETTACOLI ITINERANTI

- MUSICA E INTRATTENIMENTO

SABATO 9 APRILE 2022

L’ATTIMO FIORENTE | ESCURSIONE AL TRAMONTO TRA I CILIEGI IN FIORE

dalle 16.30 alle 19.30

Punto di partenza/arrivo: Fattoria Val Onari, Pianezze

La ricerca della Regina Rossa prosegue con un’escursione al tramonto tra i ciliegi in fiore sulle colline tra Marostica e Pianezze.

Al termine dell’escursione, un ricco apericena presso la fattoria Val Onari con intrattenimento musicale.

Info, prenotazioni e costi: Cell. 371 4240125 per prenotazione online Eventbrite

DOMENICA 10 APRILE 2022

CILIEGIA CR3ATIVA | LABORATORIO "MANI IN PASTA" IMPARIAMO A FARE IL PANE E LA FOCACCIA CASERECCIA

dalle 10.00

Fattoria Sociale Pachamama Via Cobalchini 5, Marostica

Laboratorio per imparare a fare il pane e la focaccia casereccia.

L'attività si svolgerà al raggiungimento di 8 iscrizioni ed è rivolta sia agli adulti che ai bambini.zz

alle 13.00 Pranzo

Info, prenotazioni e costi: Tel. 347 4916146 Facebook: Fattoria Sociale Pachamama

L’ATTIMO FIORENTE | ESCURSIONE TRA I CILIEGI IN FIORE

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Punto di partenza/arrivo: Fattoria Val Onari, Pianezze

Escursione tra i ciliegi in fiore sulle colline tra Marostica e Pianezze alla ricerca della Regina Rossa.

Al termine dell’escursione, un ricco brunch la mattina e un apericena la sera presso la fattoria Val Onari con intrattenimento musicale.

Info, prenotazioni e costi: Cell. 371 4240125 Per prenotazione onlineEventbrite

MENU' E SFIZIOSITA' STAGIONALI | TRA TARASSACO E ASPARAGO

Agriturismo Da Pion Via Scomazzoni 123, Marostica

Pranzo con menù tematico su prenotazione

Info, prenotazioni e costi: Tel. 0424 470675 Facebook: Agriturismo da Pion