L’Asian Youth Orchestra mercoledì 3 agosto al Teatro al Castello di Bassano

Operaestate Festival prosegue con la grande musica il 3 agosto alle 21.00 al Teatro al Castello di Bassano del Grappa, ospitando il concerto dell’Asian Youth Orchestra, orchestra giovanile composta da un centinaio di musicisti provenienti da diversi paesi asiatici.

Condotta dal direttore Joseph Bastian e accompagnata dal violino solista Giuseppe Gibboni, l’orchestra eseguirà musiche di Prokofiev, Paganini e Mendelsshon.

Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, le Città Palcoscenico e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

La pluripremiata Asian Youth Orchestra (Praemium Imperiale in Giappone e Nikkei Asia Prize, tra gli altri) è annoverata "tra le migliori orchestre giovanili del mondo", i suoi giovani musicisti vengono selezionati ogni anno attraverso un rigoroso processo di audizioni – circa 25.000 musicisti, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, ha fatto audizioni per l’AYO – e i selezionati per il programma di borse di studio seguono un eccezionale percorso formativo con artisti e direttori provenienti dalle orchestre sinfoniche di Baltimora, Boston, Minnesota e San Francisco, dell’Orchestra del Festival di Bergamo, della Scala di Milano, dal Teatro dell’Opera di Roma, dal teatro alla Fenice di Venezia, dal Teatro Carlo Felice di Genova, dalla Monnaie di Bruxelles, dalla Gewandhaus Orchestra di Lipsia, dall’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, dalla Volksoper di Vienna, dal Triple Helix Trio e dai conservatori di Boston e Peabody.

Gli elementi dell'orchestra rappresentano dunque la Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Giappone, Repubblica di Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

Dalla sua esibizione inaugurale nel 1990, l’Orchestra ha tenuto oltre 400 concerti in Asia, Europa, Stati Uniti e Australia davanti a un pubblico di oltre un milione di spettatori. A dirigerli, il Maestro franco-svizzero Joseph Bastian, emerso rapidamente come uno dei talenti più interessanti della sua generazione.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sinfonia classica di Prokofiev, dove brillano fantasia e ricchezza della strumentazione, la Sinfonia “Italiana” di Mendelsshon in cui il «romanticismo felice» del celebre compositore trova una delle sue più perfette espressioni, e infine il Primo Concerto per violino e orchestra di Paganini, considerato fra le sue opere migliori, capace di unire un caldo eloquio melodico di grande presa, ai dirompenti virtuosismi richiesti al violino solista.

Capacità che non mancano al ventenne violinista Giuseppe Gibboni, ospite della serata e vincitore nel 2021 del 56°Concorso Internazionale "Premio Paganini", molto apprezzato per la sua “intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera”.

In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Teatro Remondini.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it