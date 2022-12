L’arte nobile del pugilato: con i campioni Rigoldi e Sinigur, l’orchestra del maestro Fracasso e l’attore Chiodaroli

Sport, musica e cultura si fonderanno tra loro nella serata evento “L’arte è nobile”, che andrà in scena sabato 17 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale di Vicenza. Nel corso dello spettacolo, accompagnato dall’orchestra guidata dal maestro Giuliano Fracasso, si esibirà l’attore e comico Stefano Chiodaroli, in un monologo d’eccezione e di forte impatto emotivo, e si terranno due match di pugilato professionistico rispettivamente con il vicentino Luca Rigoldi, campione europeo e italiano dei pesi super-gallo, e con il massimo-leggero Sergiu Sinigur, entrambi sotto la guida tecnica del maestro Gino Freo.

A caratterizzare lo spettacolo sarà un concentrato di emozioni, suoni, momenti e narrazioni che avranno come filo conduttore il pugilato, uno degli sport più antichi e conosciuti, definito anche come la nobile arte. L’evento, che farà emozionare il pubblico attraverso la prosa, la musica e il duello, sarà aperto alle 20.30 dall’orchestra guidata dal maestro Giuliano Fracasso. Si terrà poi il monologo di Stefano Chiodaroli dedicato alla storicità del duello e all’attrazione del combattimento. Seguiranno altre due esecuzioni dell’orchestra alternate ad altrettanti match, sulle sei riprese, di mezzora ciascuno, che vedranno in campo rispettivamente Rigoldi e Sinigur con diversi avversari. In chiusura verrà eseguita una sinfonia finale.

I biglietti sono disponibili nel sito del Teatro Comunale (www.tcvi.it).

Foto di copertina via FB Rigoldi Luca "official page"