L'arte di parlare con il cuore

Come edificare una forma comunicativa empatica per il proprio benessere e per quello delle persone che ci stanno accanto? L'antica Scienza dello Yoga offre insegnamenti di grande efficacia sulla scelta e l'uso delle parole, sulle principali modalità di rapportarsi agli altri per favorire un genuino sviluppo armonico anche nei conflitti, approdando a livelli più elevati di consapevolezza.

Incontro presso la Locomotiva, il 30/09/2022 alle ore 20,30.

Per info e prenotazioni tel 349 8652896 n.morlin@centrostudi.net