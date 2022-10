L'antico Egitto a Longare

La Commissione Comunale Cultura e Biblioteca ed il Comune di Longare hanno hanno organizzato per

SABATO 15 OTTOBRE 2022

ORE 21.00

presso il Teatro di Longare

Via Roma, 23 Longare (VI)

CHRISTIAN GRECO

egittologo vicentino e direttore del Museo Egizio di Torino

sarà nostro ospite e interverrà su "l futuro dei Musei".

Una riflessione sui luoghi che conservano oggetti, immagini e storie del passato ma che continuamente generano nel tempo una complessa rete di relazioni e una forte influenza sulla società civile.

Un dialogo culturale notevole, una lectio magistralis in cui la conoscenza viene trasmessa con cura, competenza e passione.

Con Christian Greco in una serata culturale tra passato e futuro, l'Antico Egitto arriva a Longare!



Ingresso gratuito



longarecommissionecultura@gmail.com