L'alta via sopra Oliero: escursione lungo l'alta via del tabacco in Valbrenta

ESCURSIONE LUNGO L'ALTA VIA DEL TABACCO IN VALBRENTA

Un tratto di Alta Via del Tabacco ricco di fascino è quello che si snoda sopra l'abitato di Oliero, in Canale di Brenta.

Ci si immerge nei boschi per osservare la valle da una prospettiva insolita. Si vedranno terrazzamenti abbandonati, ammireremo scorci panoramici e attraverseremo una galleria della Grande Guerra. Giro ad anello lungo l'argine del fiume Brenta.

QUANDO: mercoledì 21 febbraio 2024

Ore 9:15

Ritrovo presso il parcheggio di Oliero di Sotto | link Maps: https://goo.gl/maps/7HvB4bMwreg2B1fQ6

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 5 km, dislivello 340 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA € 15,00 adulti

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via whatsapp - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA