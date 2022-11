Indirizzo non disponibile

20 novembre dalle ore 18.00 ex Lanificio Conte, Schio (VI).

“L’acqua che scorre tra le parole di Meneghello” con Patrizia Laquidara e Mario Lanaro

Appuntamento all’interno del programma degli eventi dedicati all’acqua “100 movimenti d’acqua”, da venerdì 18 novembre a domenica 27 novembre.

Sarà presente l’esposizione di 100 opere dedicate all’acqua del pittore Cialimbruschi Romano

Per tutta la durata della manifestazione raccolta fondi da destinare a popolazioni bisognose di “Acqua per vivere” tramire ass onlus “Cuore di Lucia”

PATRIZIA LAQUIDARA E MARIO LANARO – “L’ACQUA CHE SCORRE TRA LE PAROLE DI MENEGHELLO” – EX LANIFICIO CONTE, SCHIO (VI)

Prenotazione evento gratuito:

https://www.eventbrite.it/e/407286905097