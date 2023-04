Guidon Kremer, il grande violinista in concerto a Vicenza

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Il violinista lettone Gidon Kremer s’innamorò del suo strumento quando aveva appena 4 anni. Oggi ne ha 75 e nessuna intenzione di mettere da parte il suo favoloso Nicola Amati del 1641. Allievo del grande David Oistrakh, Kremer è uno dei virtuosi più originali dei nostri giorni. Originale e molto vario è il programma che propone per il suo ritorno sulla scena vicentina insieme a due notevoli compagni di viaggio: la virtuosistica Sonata in La maggiore che Mozart scrisse all’apice della carriera, il Trio Middelheim che il compositore georgiano Giya Kancheli dedicò ai medici che gli salvarono la vita e, dulcis in fundo, il fantastico Trio Op. 100 di Schubert.

Sabato 15 aprile 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

KREMER, IL VIRTUOSO

Mozart, Sonata per violino e pianoforte n. 34 in La maggiore, K 526

Kancheli, “Middelheim” per trio con pianoforte

Schubert, Trio per pianoforte n. 2 in Mi bemolle maggiore, op. 100, D. 929



Società del Quartetto di Vicenza

tel. 0444 543729

info@quartettovicenza.org