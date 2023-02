Koinè, al via la Fiera del Sacro a Vicenza

Viene ricordato con gli appellativi di ‘Papa del sorriso’ e ‘Sorriso di Dio’ . Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, ebbe uno dei pontificati più brevi della storia. Il suo legame col Veneto, dove era nato in provincia di Belluno, è sempre stato importante e proprio nella regione - precisamente a Vicenza - torneranno alcune reliquie che lo riguardano nell’ambito di Koinè - International Exhibition for the Religious World. Tre eventi che riguardano Papa Giovanni Paolo I, concentrati nella giornata di domenica 12 febbraio, anticiperanno il via della 20esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera religiosa in programma al quartiere fieristico berico dal 13 al 15 febbraio 2023.

L’evento inaugurale di Koiné è previsto invece, lunedì 13 febbraio, a partire dalle 12.30, e vedrà gli interventi, oltre a quello in video di mons. Mokrzycki; di Andrea Pellizzari, consigliere di amministrazione di Italian Exhibition Group; Matteo Celebron, vicesindaco del Comune di Vicenza; mons. Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza; mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona e di mons. Fabrizio Capanni, del dicastero pontificio della Cultura e l'Educazione e presidente del comitato scientifico di Koinè Ricerca. Seguiranno un momento di preghiera e la benedizione da parte di Monsignor Brugnotto.

Martedì 14 febbraio 2023



- Alle 12.30 è prevista una commemorazione di monsignor Giancarlo Santi, fino al 2019 presidente del Comitato Scientifico di Koinè Ricerca. Laurea in Architettura nel 1974, Cappellano di Sua Santità dal 1994, Monsignor Santi ha sempre dato un apporto importante ai lavori della manifestazione: S. Ecc.za Rev.ma Mons. Stefano Russo,Vescovo di Velletri- Segni, già Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, lo ricorderà, tratteggiandone il profilo.



- Nel pomeriggio, invece, sarà la volta dell’appuntamento “Sostenibilità energetica: soluzioni e opportunità in tempo di crisi”, che si focalizzerà sul tema molto attuale del risparmio delle risorse, l’abbattimento delle emissioni inquinanti da parte di un edificio nel suo ciclo di vita, la corretta gestione dei flussi di materiali impiegatilla costruzione e l’utilizzo di fonti rinnovabili.



- Presentazione del libro del vaticanista Mimmo Muolo. Secondo una leggenda, i Magi venuti dall’Oriente per rendere omaggio a Gesù appena nato erano quattro e non tre. Il quarto, Artaban, avrebbe dovuto portargli in dono alcune pietre preziose, ma, partito in ritardo, non riuscì a raggiungere i compagni e arrivò a Betlemme quando già la Sacra Famiglia era emigrata in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode.

Nel romanzo ‘Per un’altra strada’, edito da edizioni Paoline, Mimmo Muolo, giornalista vaticanista di Avvenire, reinventa il girovagare del Quarto Magio sulle tracce del Nazareno fino a un sorprendente finale, in cui la somma dei ritardi accumulati dal protagonista si trasforma paradossalmente in un anticipo. Il romanzo sarà presentato a Koinè sempre domani, il 14 Febbraio alle 12 e 30, con l’autore dialogherà Manuela Tulli, vaticanista dell’Ansa.

Il mondo attraversato da Artaban nel romanzo è volutamente simile al nostro. Un mondo in cui il fenomeno migratorio ha tutti i dolorosi corollari che la cronaca ci testimonia, in cui lo squilibrio politico- economico tra il nord e il sud del mondo fa vittime innocenti, mentre i cambiamenti climatici, le epidemie e le persecuzioni scavano tragedie ai danni dei più deboli. Appare chiarissima, in questo senso, l’assonanza con il magistero di Papa Francesco e la sua denuncia “profetica” di quei mali.



I temi e gli appuntamenti di Koinè



Si terranno a Koinè gli Stati Generali dell’Edilizia di Culto , con la collaborazione del Politecnico di Torino. L’apertura sarà il pomeriggio del 13 febbraio, con l’evento “Edilizia di culto oggi, tra sostenibilità e innovazione. Uno scenario complesso e sfidante”, che prevede anche una tavola rotonda con i principali player europei del settore. Il giorno successivo, 14 febbraio, al mattino si terrà invece il convegno “I poli ‘minori’: la devozione nei luoghi di culto”, che ha l’obiettivo di raccogliere nuovi spunti di ricerca e suggerimenti circa gli spazi liturgici cosiddetti “minori” delle chiese, che fa seguito alle riflessioni degli scorsi anni sull’altare, l’ambone, la sede e il fonte battesimale.

Per finire, il 15 febbraio, un importante approfondimento su “Ripensare nel post pandemia gli spazi esterni per la comunità: luoghi aggregativi, celebrativi, devozionali”, che ha l’obiettivo di raccogliere nuovi spunti di ricerca e suggerimenti circa gli spazi esterni delle chiese. Se la pandemia ha infatti reso necessario un utilizzo in emergenza di questi luoghi, fruendo di spazi all’aperto che permettessero un adeguato distanziamento, ora nel post pandemia è opportuno coglierne le peculiarità e valorizzarli all’interno della quotidianità.



Koinè avrà anche un´attenzione alla produzione giubilare, in vista del Giubileo del 2025, e consentirà a chi produce oggetti sacri e li espone di proporli ai buyer internazionali, agli operatori dei santuari, ai grossisti e ai rivenditori. Alla presentazione dell’Anno Giubilare di Monte Berico è dedicato l’appuntamento di lunedì 13 febbraio, nel pomeriggio, che vedrà la presenza del s indaco di Vicenza, Francesco Rucco, del Vescovo mons. Giuliano Brugnotto e di padre Carlo Rossato, rettore del Santuario di Monte Berico.



La manifestazione quest’anno sarà anche la sede della Borsa del Turismo Religioso Internazionale che solitamente si svolge ad Assisi, confronto tra seller e buyer quali strutture di ospitalità, guide e tour operator, enti locali e aziende di promozione, musei, siti religiosi e culturali.

Affascinante e importante per gli operatori è anche l’appuntamento di lunedì 13 febbraio alle 11, nel quale l’Autorità Egiziana per le Antichità, presenta il nuovo tracciato del Cammino della Sacra Famiglia, il percorso che Giuseppe e Maria, con il bambino Gesù, fecero nella fuga da Erode



Koinè, un riferimento dal 1989

La manifestazione biennale è il riferimento internazionale per il settore dal 1989. Nasce infatti proprio in quell’anno a Vicenza, per volontà della Fiera di Vicenza, della Diocesi e della Conferenza Episcopale. Il concept è quello di un momento di aggregazione per filiera e clero, che affianca alla vetrina espositiva momenti di riflessione, dibattito e approfondimento dedicato alla liturgia e all’architettura degli edifici di culto.

In particolare, giungerà da Roma a Vicenza, la mitria di Giovanni Paolo I con il suo stemma nelle infule (foto allegata), proveniente dalla Sacrestia Pontificia della Cappella Sistina, che sarà esposta nel Museo diocesano per una mostra con alcuni paramenti appartenuti a lui come vescovo e patriarca.a Mitria proveni

Il programma di Koinè 2023 su: https://bit.ly/3yMBDxa