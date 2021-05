Kitchen riapre con lo spettacolo 'Ndrangheta di Teatro Bresci

Terza azienda italiana per fatturato, con un giro d’affari annuo di oltre cinquanta miliardi di euro, ramifcazioni in tutti i continenti, specializzata, un tempo in sequestri di persona, e ora maggior provider al mondo di sostanze stupefacenti, con faide e lotte intestine che hanno causato oltre mille vittime accertate. Tutto questo e non solo è la ‘Ndrangheta, l’imperscrutabile criminalità organizzata calabrese, la mafia più potente e ricca del mondo che nasce e comanda nella regione più povera d’Europa.

Il racconto di questa feroce quanto subdola organizzazione mafiosa viaggia in parallelo con la storia di quattro personaggi che rappresentano la Calabria che alla ‘Ndrangheta non si mischia, che ne rimane distante ma non del tutto impermeabile. I quattro si scoprirà essere legati tra loro soprattutto da un fatto che ne ha condizionato le vite, specie quella di Augusto, il quinto protagonista della narrazione, vero simbolo di riscatto, e rappresentazione di chi non vuole arrendersi alla bruttura e all’umiliazione ma che decide di contribuire in prima persona, come può, senza retorica né eroismi, alla rinascita di una terra aspra e bellissima come la Calabria.

Lo spettacolo non è solo un viaggio agli inferi tra gironi pieni di criminali e collusi, ma è anche un cammino di speranza verso un futuro possibile di riscatto.

Teatro Bresci presenta: 'NDRANGHETA

domenica 23 maggio 2021 ore 18.00

Kitchen Teatro Indipendente

drammaturgia e regia: Anna Tringali e Giacomo Rossetto

​consulenza drammaturgica: Antonio Nicaso

​con: Giacomo Rossetto

suggestioni: Tindaro Granata

voce fuori campo: Francesco Colella

​luci: Stefano Razzolini

elementi di scena: Antonio Zonta

produzione: Teatro Bresci

