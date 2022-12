Killer Star (David Bowie tribute) live al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

La tribute band italiana di David Bowie “Killer Star” si esibirà nel live club Mamaloca di Vicenza sabato 7 gennaio 2023 a partire dalle ore 22.

David Bowie è stato uno dei musicisti più influenti nella scena pop e rock mondiale. Ha venduto circa 140 milioni di album nella sua carriera, influenzando gli stili musicali e le generazioni successive.

I Killer Star sono uno dei pochi tributi italiani dedicati al “Duca Bianco”, artista meno interpretato dalle cover band che frequentano i palchi italiani. D’altra parte, la voce e il carisma di David Bowie sono estremamente difficili da riprodurre e interpretare. Ma l’obiettivo dei Killer Star è semplice e ambizioso al tempo stesso: essere il più fedeli possibile alle versioni live dei brani del repertorio di David Bowie in modo che il pubblico possa rivivere le emozioni della sua musica dal vivo. Il repertorio spazia dai grandi successi degli anni ’70 e ’80, ma comprende talvolta qualche “perla” nascosta.

Alla voce Alex Ganassini, Luca Dalzoppo alle tastiere, Tiziana Gasparinetti al basso, Andrea Madama alla batteria. Paolo Porfiri e Ivano Figini alle chitarre.

Uno spettacolo imperdibile per i fan di David Bowie, ma anche per i curiosi che non conoscono necessariamente tutta la produzione dell’artista inglese.