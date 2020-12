Non poteva mancare quest'anno il concerto Natalizio al Mamaloca

DOMENICA 27 DICEMBRE per pranzare e brindare al ritmo di rock and roll in allegria e in sicurezza.

Il rock non eliminerà tutti i problemi ma può sicuramente tirarci sú di morale!

Chi sono i Ketty & The MiddleTones?

Il Rockabilly a cui si ispirano è stato uno dei primi stili di rock and roll risalente ai primi anni 1950 negli Stati Uniti: alcuni critici musicali hanno anche descritto il rockabilly come una fusione tra bluegrass, country e rock and roll.

La band, fondata nel 2012, ruota attorno alla figura carismatica di Ketty Page, cantante e "pin up performer", e attraverso le loro proposte musicali rivivono sul palco atmosfere vintage in chiave moderna che coinvolgono il pubblico in uno spettacolo originale e divertente!

SI RACCOMANDA l'utilizzo della mascherina per gli spostamenti all'interno del locale ed il rispetto delle regole vigenti.

Ketty & The Middle Tones XMAS LUNCH LIVE @Mamaloca

27 dicembre 2020 ore 14,30

