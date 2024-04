Katia Ricciarelli a Palazzo Chiericati, un pomeriggio per parlare di Sla e disabilità

Il 13 aprile, ore 16, a Palazzo Chiericati a Vicenza, avrà luogo un incontro sul tema SLA e disabilità e sarà l’occasione per presentare il libro di Dario Meneghetti "Una pinta di nuvole". Dario è malato di SLA dal 2013 e da due anni ormai si nutre col sondino.

Ha scritto questo libro interamente col puntatore ottico e ne è uscito un inno alla vita, sottoforma di un’autobiografia che racconta le ascese e le cadute di un ragazzo che combatte per trovare il suo posto nel mondo. Dario è un ex tenore della Fenice di Venezia e questo è anche il motivo per cui sarà presente all’evento KATIA RICCIARELLI, da molti anni sensibile alla causa, che ha già partecipato a Vicenza ad un concerto per la SLA il 21 giugno del 2009.

Il libro di Meneghetti è così l’occasione per fare dell’appuntamento del 13 aprile un momento di condivisione, di solidarietà e di incontro.

Saranno presenti molte associazioni tra cui AISM e FISH che interverranno durante l’evento. L’importanza dell’incontro è quella di evidenziare le problematiche del mondo della disabilità in generale e sensibilizzare la cittadinanza e fare sempre più rete in maniera attiva.

Moderano Marco Ghiotto, direttore di ViCult.net nonché rappresentante di Ronzani Editore e Bruna Graziani, curatrice dell'opera. L’autore sarà presente con un video. Parteciperà l’assessore alle politiche sociali del comune di Vicenza Matteo Tosetto. Un’occasione per porre al centro del dibattito il tema della SLA, della ricerca, del lavoro delle associazioni e di quanto c’è ancora da fare.