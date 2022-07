Karin Ann, la cantante slovacca icona della generazione z e attivista lgbt+, apre il concerto della famosa popstar LP

Karin Ann, cantante e icona della Generazione Z LGBTQ+ dei paesi dell'Est Europa dalla Slovacchia, protagonista come supporter del Tour in Italia della celebre cantante LP, artista americana gender-neutral, nel suo tour italiano.



Dopo Firenze, domani, Martedì 18 Luglio a Marostica al Marostica Summer Festival – Marostica (Vicenza) a partire dalle ore 19



Karin Ann è così supporter di apertura per LP prima di iniziare il nuovo il tour con la band statunitense Imagine Dragons. Sia Karin Ann che LP fanno parte della comunità LGBTQ+ e sono tra gli attivisti più popolari nell’Europa dell’Est.



Karin Ann è una cantante slovacca di soli 20 anni diventata in breve tempo un fenomeno dell'Europa orientale e si identifica come She/They prevedendo di continuare a sostenere e dar voce con forza ai diritti LGBTQ+.



Ad agosto 2021 è stata scelta da Spotify per la campagna Equal Global come testimonial dei diritti umani e LGBT portando la sua immagine sui billboard di Times Square a New York City, mentre a settembre dello stesso anno, si è aggiudicata l’Award nella categoria "Scoperta dell'anno" in occasione degli Zebrik Awards a Praga, in Repubblica Ceca.

A inizio luglio Karin Ann ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo, “you make me miserable”. Si tratta di un brano di contrasti drammatici, musicalmente coinvolgente con ritmi pop-punk sferraglianti e melodie effervescenti, infusi di nostalgiche influenze pop anni '80. Il contenuto del testo narra di un nuovo amore, contrastato e finito male dopo un tradimento inaspettato. Il brano è stato co-scritto e co-prodotto da Karin Ann in collaborazione con Matt Schwartz (produttore anche di YUNGBLUD e Halsey).



LP, artista gender-neutral, è nata a Long Island negli Stati Uniti, ma ha origini italiane di Napoli e Palermo. Non è solo una star alternativa e pop-rock, ma suona anche la chitarra, l'ukulele e l'armonica. LP si identifica come lesbica e neutrale di genere, che preferisce She/They, e spesso sostiene tutti i diritti LGBTQ+, aiutando le persone che possono essere alle prese con la loro identità o non accettate dalla loro comunità.



Dopo Firenze e Marostica Karin Ann seguirà LP a Roma, prima di ritornare in tour come support degli Imagine Dragons in Australia.