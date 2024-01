In un mondo dove la verità spesso vacilla sotto il peso dei poteri forti, la figura di Julian Assange emerge come un faro di coraggio e resilienza. È con questo spirito che un insieme di organizzazioni, tra cui ANPI Vicenza, ANED, CGIL, MIR, PAX CHRISTI, MOVIMENTO NONVIOLENTO, LEGAMBIENTE, e molti altri, hanno deciso di unire le forze per organizzare un convegno dedicato alla sua storia e alla battaglia per la libertà di espressione e di stampa.

L'evento, intitolato "JULIAN ASSANGE. DIRE LA VERITÀ NON È UN CRIMINE. GUERRA E POTERI SEGRETI STORIA DI UNA PERSECUZIONE", vedrà come relatrice Stefania Maurizi, la giornalista di inchiesta de “Il Fatto Quotidiano”, che da anni segue da vicino il caso Assange e le implicazioni che esso ha per il giornalismo d'inchiesta a livello globale.

Il convegno si terrà venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 20:30 presso Villa Lattes in Via Thaon di Revel 44, e vuole essere un momento di riflessione critica e di mobilitazione civile. Attraverso la disamina della persecuzione subita da Assange, fondatore di WikiLeaks, si aprirà un dibattito sul significato di dire la verità in un'era di guerre segrete e di sorveglianza di massa.

L'incontro è aperto a tutti coloro che credono nella necessità di proteggere i diritti umani, la libertà di stampa e l'importanza del giornalismo investigativo come pilastro della democrazia. In un'epoca in cui la verità è più preziosa che mai, questo convegno rappresenta un'occasione per riflettere sul nostro ruolo nella società e sul potere che abbiamo di fare la differenza.