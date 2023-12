Joy to the world, il gospel contro l’inflazione

Sabato 16 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Astra di Vicenza, il coro “Luce” ci allieterà con il CONCERTO GOSPEL “Joy to the World”. Ad INGRESSO LIBERO, l’evento di beneficenza è organizzato dalla Chiesa Riformata Battista con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Il ricavato delle donazioni andrà interamente devoluto a sostegno della scuola Native Upper Primary School del villaggio di Chinamuthevi in India.



Perché un concerto Gospel? La manovra contro l’inflazione.

Ha suscitato dibattito e discussione il caro vita che quest’anno ha colpito milioni di famiglie diluendo il valore del denaro e mettendo così in crisi la loro possibilità di arrivare alla fine del mese onorando i propri impegni. Da molte generazioni però un’inflazione più profonda colpisce quelle stesse famiglie, non nel potere d’acquisto, ma nel potere di immaginare una narrazione del mondo diversa. L’effetto di tale inflazione non suscita però grandi discussioni. Al massimo spinge ad alternative di basso conio, e così mentre da un lato si gonfia il valore formale delle valute a discapito del loro sottostante, così si gonfiano i convenevoli dei pasti natalizi a discapito della garanzia su cui si fondano. Così oggi la vera bolla non è finanziaria, ma valoriale e a diluirsi è persino la plausibilità della buona notizia (The Gospel in inglese), ovvero che non siamo abbandonati alle nostre forze ma che esiste un Creatore che ha preso forma e sostanza umana nel Gesù di Betlemme. A rimpinguare questa diluizione sarà il CONCERTO GOSPEL ”Joy to the world” (Gioia al mondo) del 16 Dicembre.



Il coro:

Nato nel 2004 come attività di intrattenimento per i giovani, questo piccolo coro di non professionisti ha fatto emergere con il passare degli anni numerosi talenti, che esprimono attraverso la musica e il canto la gioia e la speranza dell’Incontro con il Cristo risorto. In un mondo in cui principi e valori sono sotto gli occhi di tutti, in un mondo di guerre, contese, egoismo egocentrismo, il coro “Luce” di Marostica cerca di portare il proprio contributo nell’annunciare l’unica speranza di salvezza. Esibendosi nei luoghi più diversi, siano centri commerciali, ospedali o carceri, cerca di strappare un sorriso a chi da tempo non sorride più, cerca di esprime l’amore, la gioia e la pace che solo Cristo può dare.



Per informazioni:

800 985172 - eventi@evangelicivicenza.it – www.evangelicivicenza.it



Luogo: Teatro Astra Vicenza, contrà Barche 55, Vicenza.