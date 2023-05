Jitney di August Wilson: a Vicenza l’anteprima dello spettacolo prodotto da La Piccionaia con la regia di Renzo Carbonera

August Wilson è il più importante drammaturgo afroamericano del XX secolo: due volte vincitore del Premio Pulitzer, è una figura gigantesca nel panorama del teatro americano. Jitney di August Wilson, in scena venerdì 12 maggio al Teatro Astra di Vicenza alle 20.15, è l’anteprima dello spettacolo prodotto da La Piccionaia, che porta sul palco per la prima volta in Italia la sua opera, diretto da Renzo Carbonera e interpretato da un cast interamente composto da attori italiani di origine africana afrodiscendenti: Alessandra Arcangeli, Yonas Aregay, Maurizio Bousso, Germano Gentile, Aaron Tewelde.

L’appuntamento fuori abbonamento di Terrestri, la rassegna curata dal Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia per il Comune di Vicenza con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione del Veneto e il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e la collaborazione tecnica di Nardi Out Door, è l’attività culmine prevista da The Wilson Project, il progetto sostenuto dal Consolato Generale USA di Milano e realizzato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale con i partner August Wilson Legacy LLC, Università degli Studi di Padova – DiSLL Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, University of Pittsburgh – European Studies Center. Un’iniziativa che si propone di promuovere, presso la cittadinanza, gli enti e le istituzioni italiane, la conoscenza e la comprensione della figura e dell'opera del drammaturgo nato a Pittsburgh il 27 aprile 1945 e morto a Seattle il 2 ottobre 2005. Wilson ha lasciato un’eredità straordinaria, soprattutto con il suo American Century Cycle: una serie di 10 opere teatrali che offrono uno sguardo completo, decennio per decennio, sull’eredità e l’esperienza degli afroamericani nel corso del XX secolo, tra cui lo sfruttamento, le relazioni razziali, l’identità, la migrazione, la discriminazione. Nonostante la sua straordinaria rilevanza all’interno della letteratura, del teatro e della cultura afroamericana e statunitense, in Italia August Wilson è ancora troppo poco conosciuto dal grande pubblico.

La storia

Nei quartieri a maggioranza afroamericana di molte città degli Stati Uniti, a partire dagli anni Cinquanta si sviluppa un servizio di trasporto alternativo all’autobus e ai taxi regolari, troppo costosi, poco disposti a servire certe zone e soprattutto a far salire i neri. Si tratta dei jitney, o gipsy cab, che operano al di fuori della legge ma danno opportunità di lavoro e rendono un servizio importante alle comunità. Per certi versi sono anche i precursori del moderno Uber.

August Wilson ambienta la sua opera all’interno di una stazione di jitney nell’anno 1977 a ‘The Hills’, il quartiere della sua città natale, Pittsburgh, abitato da neri, ebrei e italiani. I racconti degli autisti si alternano al ritmo sincopato del jazz e del linguaggio di strada, interrogandosi su come lenire le ferite del passato e avere fiducia in un futuro incerto. Sono le storie, fatte di conflitti, sconfitte e piccole vittorie di chi nonostante le conquiste del movimento per i diritti civili, continua a essere escluso dal cosiddetto “sogno americano”.

É una situazione che ci sembra distante ma che potremmo ritrovare anche in una Italia del futuro, la cui popolazione continua ad invecchiare e ha sempre più paura di ciò che viene da fuori, in una città specchio di una società divisa e divisiva, che pratica la segregazione.

La scena

Ci troviamo dentro a un edificio di mattoni rossi che è la sala d’attesa improvvisata di una stazione di taxi abusivi. Qualche sedia e un divano, un tavolino con un apparecchio telefonico che ogni tanto trilla, ipnotico.

Passato, presente e futuro sembrano convergere in un’atmosfera ibrida: un po’ retrò e un po’ fantascientifica, come in un film di Star Trek degli anni Settanta.

Appesa ad una parete c’è una lavagna sulla quale sono scritte le tariffe per le diverse parti della città e i numeri giornalieri della lotteria illegale.

