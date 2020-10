Jazzrail - Lydian Sound Orchestra a Dueville

A Dueville, in provincia di Vicenza, la Lydian Sound Orchestra condurrà un racconto musicale ispirato dal vecchio treno che ferma a Dueville.

Il file rouge è quello dell’intero progetto JazzRail: il viaggio in treno. C’è chi guarda dal finestrino, chi – come diceva Simenon – guarda passare i treni, di giorno e di notte; chi aspetta qualcuno in stazione o chi è in attesa del treno per partire alla conquista dell’infinito. Sullo sfondo, irrinunciabile, vi è sempre la vecchia stazione di Dueville. La colonna sonora del concerto prende spunto dai treni di Duke Ellington ma, colorata dal “lydian sound”, arriva agli umori della modernità e della contemporaneità.

Sabato 17 ottobre ore 21 – Cinema Teatro Busnelli si conclude in Veneto la corsa del treno di JazzRail 2020.

La Lydian Sound Orchestra, fondata, diretta e “arrangiata” da Riccardo Brazzale è uno degli ensemble storici del jazz italiano ed europeo degli ultimi vent’anni. Il gruppo è nato nel 1989 sull’idea delle “medium band” di Miles Davis, di Monk e di Mingus, ma è soprattutto negli anni Duemila che si è posto all’attenzione generale, per il lavoro di rielaborazione della tradizione jazz secondo un approccio contemporaneo e su una tecnica compositiva il cui scopo principale è mettere in luce lo spirito live e il work in progress fra i musicisti.

La serata è realizzata in collaborazione con il Comune di Dueville, Dedalofurioso Soc. Coop. e l’associazione Agorà Onlus di Dueville.

Sabato 17 ottobre ore 21 – Cinema Teatro Busnelli

Ingresso gratuito

𝗣𝗿𝗲-𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗮, 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗮 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟬 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗸:

https://forms.gle/nFUa69AChg648XWq5