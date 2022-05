Jazz Café Trivellato al Bar Borsa: il programma dei concerti

Il Jazz Café Trivellato - Bar Borsa torna a essere un elemento altamente caratterizzante per le notti di New Conversations – Vicenza Jazz. Dopo due annate anomale, il cuore notturno del festival ritorna sotto le volte della Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, luogo d’attrazione per chi vorrebbe che la musica non finisse mai e per chi ama l’aspetto più conviviale dell’ascoltare jazz live. Dal 13 al 21 maggio il palcoscenico in stile jazz club del Jazz Café Trivellato - Bar Borsa proporrà artisti di rilievo del panorama italiano e internazionale. I concerti inizieranno alle ore 21:30, tranne quelli del 20 e 21 maggio, che saranno anticipati alle 18:30. L’ingresso sarà sempre gratuito.

“Torniamo con la musica en plein air, ma sempre riparati dai portici della Basilica, con nove concerti tutti dedicati al centenario dell’immenso Charles Mingus. Dalle ore 20 sarà possibile cenare, mentre il cocktail bar sarà aperto fino a notte fonda, in pieno stile jazz café”, commenta Alessandro Ferraro, responsabile del Bar Borsa.

Il Jazz Café Trivellato – Bar Borsa ospiterà una parata di grandi solisti, spesso in intrecci e combinazioni capaci di innescare il proverbiale effetto sorpresa.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del festival, si va man mano ampliando e definendo nei dettagli l’intera programmazione concertistica, non solamente quella del Jazz Café Trivellato - Bar Borsa.

Sul fronte degli appuntamenti principali di prima serata nei teatri, si è finalmente chiarita la composizione del quintetto del sassofonista David Murray, che si esibirà il 17 maggio al Teatro Comunale. Il cast della serata sarà sorprendente: alla ritmica abituale di Murray (Brad Jones al contrabbasso e Hamid Drake alla batteria), si aggiungeranno due fiati (il fenomeno emergente Shabaka Hutchings al sax tenore e Shareef Clayton alla tromba). Nel pomeriggio della stessa giornata si terrà inoltre un seminario con Ares Tavolazzi all’Istituto Musicale di Thiene.

Anche la data conclusiva di domenica 22 maggio ha finalmente un suo protagonista: il trio del pianista Claudio Filippini, che per l’occasione si amplierà con l’aggiunta del sax di Michele Polga. Il concerto si terrà all’Auditorium Fonato di Thiene.

Novità anche per i concerti dell’estensione estiva del festival, dal 14 al 17 luglio, che si svolgeranno tutti al Complesso Monumentale di Santa Corona (anziché a Parco Querini come inizialmente comunicato). I grandi nomi già annunciati sono tutti confermati: Mario Tozzi con Enzo Favata (il 14), il Cross Currents Trio con Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter (il 15), Kurt Elling con Charlie Hunter (il 16), il trio di Vijay Iyer nella formazione dell’ultimo disco ECM, con Linda May Han Oh al contrabbasso e Tyshawn Sorey alla batteria (il 17).

Trapelano inoltre i primi spettacoli diurni che contribuiranno ad animare la città durante il primo weekend del festival. Sabato 14 maggio a Palazzo Thiene si esibiranno la Bassano Reeds Band (ore 16, nel cortile) e il “Life on Art” String Quartet della contrabbassista Federica Michisanti (ore 18, nel salone interno). Domenica 15 la musica inizierà già dalla mattina, con un poetico progetto dedicato a Mingus dal duo di archi formato da Maria Vicentini e Salvatore Maiore (Palazzo Chiericati, ore 11, occasione in cui sarà anche presentato il libro a fumetti “Mingus” di Flavio Massarutto e Squaz). Nel pomeriggio due formazioni itineranti di grande impatto acustico e visivo, entrambe provenienti dalla Toscana, transiteranno per Corso Palladio e il centro storico tra le ore 16 e le 19: la Magicaboola Brass Band e L’Orchestrino. A Palazzo Cordellina (ore 18) Vicenza Jazz incontrerà Poetry Vicenza, con un reading musical-letterario dedicato a Chet Baker del trio composto da Fulvio Sigurtà (tromba), Dario Carnovale (pianoforte) e Lorenzo Conte (contrabbasso), assieme al poeta Eric Samer (l'evento sarà preceduto alle ore 16 dalla proiezione del documentario Sur la Route 66, alla presenza dell’autore, ossia lo stesso Eric Sarner).

PROGRAMMA AGGIORNATO

New Conversations – Vicenza Jazz 2022

MAGGIO

mercoledì 11 maggio

Auditorium Fonato di Thiene, ore 21

Semifinale Olimpico Jazz Contest

FURIO DI CASTRI QUINTET

“Furious Mingus”

Furio Di Castri (contrabbasso), Achille Succi (sax contralto, clarinetto basso), Giovanni Falzone (tromba), Fabio Giachino (tastiere, pianoforte), Mattia Barbieri (batteria)giovedì 12 maggio

Teatro Comunale di Vicenza - Sala del Ridotto, ore 21

Finale Olimpico Jazz Contest

FURIO DI CASTRI

“Solo Mingus”

Furio Di Castri (contrabbasso)

Cimitero Maggiore, ore 24

ADA MONTELLANICO

“Songs from the Heart”

Ada Montellanico (voce), Filippo Vignato (trombone), Enrico Zanisi (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso)

Produzione originale del Festival

venerdì 13 maggio

Teatro Comunale di Vicenza - Sala del Ridotto, ore 21

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ TRIO

Richard Bona (contrabbasso), Alfredo Rodriguez (pianoforte), Ludwig Alfonso (batteria)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Andrea Pozza Trio guest star Bobby Watson

Bobby Watson (sax alto), Andrea Pozza (pianoforte), Aldo Zunino (contrabbasso), Matteo Rebulla (batteria)

sabato 14 maggio

Palazzo Thiene, ore 16 Bassano Reeds Band

Palazzo Thiene, ore 18 Federica Michisanti “Life on Art” String Quartet

Teatro Olimpico, ore 21

YANIV TAUBENHOUSE

Yaniv Taubenhouse (pianoforte)

JOE LOVANO TRIO TAPESTRY

Joe Lovano (sax tenore), Marilyn Crispell (pianoforte), Carmen Castaldi (batteria)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Emiliano D’Auria Quartet featuring Luca Aquino

“In-Equilibrio”

Luca Aquino (tromba, flicorno), Emiliano D’Auria (pianoforte), Giacomo Ancillotto (chitarra elettrica), Dario Miranda (contrabbasso), Giuliano Ferrari (batteria)

domenica 15 maggio

Palazzo Chiericati, ore 11 Maria Vicentini & Salvatore Maiore “Mingus World”

Con la presentazione del libro a fumetti “Mingus” di Flavio Massarutto e Squaz

Corso Palladio e centro storico, ore 16-19 Magicaboola Brass Band & L’Orchestrino

Palazzo Cordellina, ore 18 Sigurtà-Carnovale-Conte con il poeta Eric Samer Jazz & Poetry. Salto nel sole oscuro: per Chet Baker

Teatro Olimpico, ore 21

BILL FRISELL TRIO

Bill Frisell (chitarra elettrica), Tony Scherr (contrabbasso), Kenny Wollesen (batteria)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Barend Middelhoff & Peter Bernstein Quartet

Barend Middelhoff (sax tenore), Peter Bernstein (chitarra), Paolo Benedettini (contrabbasso), Joost Kesselaar (batteria)

lunedì 16 maggio

Teatro Comunale - Sala Maggiore, ore 21

AVISHAI COHEN TRIO

Avishai Cohen (contrabbasso, voce), Elchin Shirinov (pianoforte), Roni Kaspi (batteria)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Silvia Donati Indaco Trio

“D’amore e d’orgoglio”. Dedicato a Billie Holiday e Nina Simone

Silvia Donati (voce), Camilla Missio (contrabbasso), Francesca Bertazzo Hart (chitarra)

martedì 17 maggio

Palazzo Chiericati, ore 18: Selfie Jungle

Sala 111 dell’Istituto Musicale di Thiene, ore 18-21 seminario con Ares Tavolazzi

Teatro Comunale di Vicenza – Sala del Ridotto, ore 21

DAVID MURRAY QUINTET

“Pithecanthropus Mingus”

David Murray (sax tenore, clarinetto basso), Shabaka Hutchings (sax tenore, clarinetti), Shareef Clayton (tromba), Brad Jones (contrabbasso), Hamid Drake (batteria)

Produzione originale del Festival

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Michele Tino

“Belle Époque”

Michele Tino (sax alto e tenore), Simone Graziano (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatore), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria)

mercoledì 18 maggio

Palazzo Chiericati, ore 18: Fabio De Angelis Third Wave

Teatro Olimpico, ore 21

DAMIANI-GIULIANI- DE ROSSI “EARTH TRIO”

Paolo Damiani (contrabbasso), Rosario Giuliani (sax alto e soprano), Zeno De Rossi (batteria)

Produzione originale del Festival

JOHN SURMAN & VIGLEIK STORAAS DUO

John Surman (sax baritono), Vigleik Storaas (pianoforte)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Scott Hamilton Quartet

Scott Hamilton (sax tenore), Paolo Birro (pianoforte), Aldo Zunino (contrabbasso), Alfred Kramer (batteria)

giovedì 19 maggio

Palazzo Chiericati, ore 18: Mirabassi/Bordignon/De Angelis Trio

Teatro Olimpico, ore 21

TIGRAN HAMASYAN TRIO

“StandArt”

Tigran Hamasyan (pianoforte), Matt Brewer (contrabbasso), Justin Brown (batteria)

DOCTOR 3

“Mingus Three”

Danilo Rea (pianoforte), Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 21:30

Five for Trane

Piero Odorici, Robert Bonisolo (sax tenore e soprano), Luca Mannutza (pianoforte), Lorenzo Conte (contrabbasso), Sasha Mashin (batteria)

venerdì 20 maggio

Palazzo Chiericati, ore 18: Giovanni Fochesato Quartet

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 18:30

Bentivoglio All Stars

Matteo Raggi, Barend Middelhoff, Marco Ferri, Michele Vignali (sax tenore),

Davide Brillante (chitarra), Nico Menci (pianoforte), Gian Paolo Bertone (contrabbasso), Enrico Smiderle (batteria)

Teatro Olimpico, ore 21

MARIA PIA DE VITO - ENRICO RAVA - FRED HERSCH

Maria Pia De Vito (voce), Enrico Rava (tromba), Fred Hersch (pianoforte)

Produzione originale del Festival

sabato 21 maggio

Palazzo Chiericati, ore 18: Rame

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 18:30

Gatsby Swing Quartet

Rossana Carraro (voce), Riccardo Bertuzzi (chitarra), Beppe Calamosca (trombone, fisarmonica), Pasquale Cosco (contrabbasso)

Teatro Olimpico, ore 21

JOHN SCOFIELD TRIO

John Scofield (chitarra), Vicente Archer (contrabbasso), Bill Stewart (batteria)

domenica 22 maggio

Auditorium Fonato di Thiene, ore 21

CLAUDIO FILIPPINI TRIO featuring MICHELE POLGA

Michele Polga (sax tenore), Claudio Filippini (pianoforte), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria)

LUGLIO

giovedì 14 luglio

Complesso Monumentale di Santa Corona, ore 21

MARIO TOZZI & ENZO FAVATA

“Mediterraneo, le radici di un mito”

Mario Tozzi (voce narrante), Enzo Favata (sax soprano, live electronics)

venerdì 15 luglio

Complesso Monumentale di Santa Corona, ore 21

CROSS CURRENTS TRIO

featuring DAVE HOLLAND, ZAKIR HUSSAIN, CHRIS POTTER

Dave Holland (contrabbasso), Zakir Hussain (tabla, percussioni), Chris Potter (sax tenore)

sabato 16 luglio

Complesso Monumentale di Santa Corona, ore 21

KURT ELLING featuring Charlie Hunter

“SuperBlue”

Kurt Elling (voce), Charlie Hunter (chitarra), DJ Harrison (tastiere), Corey Fonville (batteria)

domenica 17 luglio

Complesso Monumentale di Santa Corona, ore 21

VIJAY IYER TRIO

featuring LINDA MAY HAN OH & TYSHAWN SOREY

Vijay Iyer (pianoforte), Linda May Han Oh (contrabbasso), Tyshawn Sorey (batteria)

Teatro Comunale di Vicenza

Viale Mazzini, 39 - Vicenza

tel. 0444 324442