Jamrock Festival, il programma 2024: Marlene Kuntz, Nitro, Tre allegri Ragazzi Morti, e tanti altri

JAMROCK FESTIVAL 2024 dal 16 al 21 luglio . Al Parco Fornaci 6 giorni di concerti, dj set, street food e mercatini, immersi nel verde di una location tutta da vivere!

Programma

- Martedì 16 luglio

Giovanni Truppi + Sleap-e.

Entrata 3,00 €

- Mercoledì 17 luglio

Dov'è Liana + Coca Puma

Entrata 3,00 €

- Giovedì 18 luglio

Nitro + Kaos & Dj Craim

Entrata 5,00 €

- Venerdì 19 luglio

From Disco in the Jungle with Dj Spiller

Entrata 3,00 €

- Sabato 20 luglio

Marlene Kuntz "Catartica 2024" + Halley Dna

Entrata 3,00 €

- Domenica 21 luglio

Tre Allegri Ragazzi Morti + I Melt

Entrata 3,00 €



Data dell'evento:

16/07/2024 - 21/07/2024

Sito web: https://www.jamrockfestival.it/

E-mail: info@jamrockfestival.it

Indirizzo: Parco Fornaci Vicenza