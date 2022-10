James Taylor, il leggendario cantautore a Bassano del Grappa

Attesa per il tour europeo di James Taylor che sarà a Bassano del Grappa mercoledì 2 novembre prossimo (ore 21.00). Il concerto, uno delle cinque esclusive tappe italiane, si terrà al Palabassano 2.

Il leggendario cantautore sarà accompagnato dalla sua All Star Band. Il concerto sarà l’occasione per i tantissimi fans italiani di James di riascoltare i brani della sua straordinaria carriera. James Taylor ha fatto uscire il suo ventesimo album “American Standard”, una raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020, e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best Tradition Pop Vocal Album, il sesto della sua carriera. Nel 2021 si è resto protagonista di uno straordinario tributo a Garth Brooks durante la cerimonia di assegnazione dei Kennedy Centers Honors.

I biglietti già acquistati in prevendita sono validi per la nuova data.

Biglietti disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti:

Poltronissima Gold € 70+diritti di prevendita

Poltronissima € 60+diritti di prevendita

Tribuna centrale € 50+diritti di prevendita

Tribuna sud-nord € 40+diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com