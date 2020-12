JAM Burger&Music: lunch beat

Dal pranzo all'aperitivo l'accompagnamento musicale di Vise e la giovane promessa della movida vicentina: dj KampoM!

JAM nasce come uno spazio pubblico in cui le persone possano trovarsi liberamente per conversare, sentirsi parte di un mondo nuovo, vivere nel proprio piccolo il sogno americano, in un ambiente cosmopolita e moderno.

Lunch beat - Feel the music w/Vise + dj KampoM

JAM Burger&Music

Sabato 5 Dicembre

Dalle ore 12 alle ore 18