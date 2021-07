Jacopo Bulgarini d’Elci: supereroi, anti-eroi, eroi dark. Da Watchmen a The Boys e Loki

Una riflessione - coinvolgente nel linguaggio e attuale nei temi - su come sta cambiando la figura del supereroe, tra cinema e tv. È quella che proporrà sabato 24 luglio Jacopo Bulgarini d’Elci, critico tv e direttore di www.mondoserie.it , ad Arzignano (VI), alle ore 18, nella Biblioteca Giulio Bedeschi di vicolo Marconi. L’ingresso è libero, e l’incontro è all’interno del cartellone promosso dal Comune di Arzignano. Nella stessa giornata, il centro cittadino verrà invaso da cosplayer e figuranti che interpretano i più famosi supereroi e i loro avversari.

Nel formato di un racconto per immagini, la conferenza esplorerà alcuni temi sempre più rilevanti nell’immaginario contemporaneo. L’inflazione dei supereroi sta segnando il cinema degli ultimi decenni, con la produzione continua di enormi blockbuster. Ma anche con la conquista di spazi sempre più rilevanti dell’universo televisivo.

Ed è proprio grazie alla tv complessa del nostro tempo che assistiamo a una progressiva “maturazione” di universi narrativi frequentemente criticati come infantili (e infantilizzanti).

Il supereroe classico, così, si ammanta dei tratti dell’antieroe; e a volte persino di quelli del villain, il cattivo. Pensiamo a show complessi e fascinosi come Watchmen, Legion, The Boys, The Umbrella Academy, Jupiter’s Legacy, e ai recenti casi del 2021: WandaVision e Loki, serie prodotte con grande successo da Marvel espressamente per il piccolo schermo.

La domanda che farà da filo conduttore al nostro racconto è: sta nascendo il supereroe dark?

Un racconto per immagini di Jacopo Bulgarini d’Elci. Sabato 24 luglio 2021 alle 18, Arzignano (VI), Biblioteca Giulio Bedeschi, piazza Marconi. Ingresso libero.