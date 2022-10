J&B Bon Jovi night al Mamaloca

Sabato sera a tutto rock al Mamaloca, dalle 22,30 live i migliori brani della band americana Bon Jovi.

"Negli anni ’80 i Bon Jovi rappresentavano la faccia più scenografica del rock, quella che si presentava sul palco con i capelli permanentati e si muoveva in modo ammiccante. Poi Jon Bon Jovi riuscì, con qualche mossa azzeccata, a far capire con non era un semplice capellone belloccio e finto duro, ma che con le canzoni ci sapeva fare, eccome."



Tutti i più grandi successi della band statunitense che hanno segnato gli anni 80 in maniera indelebile!

Un evento imperdibile,una band straordinaria.

SABATO 22/10/22 ALLE ORE 22:30

J&B BON JOVI Night @Mamaloca

Prenotazione tavoli 0444041949 3475035098