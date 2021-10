Ivano Icardi Plays Ballads a Vicenza

“Ivano Icardi Plays Ballads” - sabato 23 ottobre 2021, ore 21.30 – Golf Hotel Vicenza, Creazzo Un concerto raffinato ed unico, in una location esclusiva: “Ivano Icardi Plays Ballads”, in programma presso il Golf Hotel Vicenza, presenterà un’accurata selezione dei brani più coinvolgenti ed emozionanti di uno dei musicisti più influenti sulla scena musicale italiana. Chitarrista, compositore e produttore discografico, Ivano Icardi suonerà brani iconici come “To you” o “A Prayer”, grandi cover riadattate per chitarra come “Human Nature”, “Time after Time”, ”Almeno tu nell’universo” e, in anteprima esclusiva, anche alcuni inediti presenti sul suo album prossimo di pubblicazione. Ivano Icardi sarà affiancato nel concerto dalla presenta di altri due musicisti straordinari, per un live interamente strumentale: si tratta di Lele Melotti e Andrea Torresani, rispettivamente alla batteria e al basso.

Lele Melotti è colonna portante della musica italiana, noto per le numerose collaborazioni con nomi quali Vasco Rossi, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni. Andrea Torresani è un bassista di fama nazionale, che ha affiancato Vasco Rossi nei suoi ultimi tour e ha lavorato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Franco Battiato e Adriano Celentano. Meet & Greet Dalì Arts, organizzatore dell’evento, offre la possibilità esclusiva di incontrare gli artisti in un Meet & Greet unico prima del concerto: dalle 18 alle 19, infatti, sarà possibile dialogare con Ivano Icardi, Lele Melotti e Andrea Torresani di musica (e non solo).

Numero chiuso, prenotazione obbligatoria. La location “Ivano Icardi Plays Ballads” si svolgerà presso il Golf Hotel Vicenza a Creazzo, una location raffinata e intima con un numero di posti limitato per garantire un’esperienza di ascolto unica e irripetibile (Green Pass Obbligatorio).

Sarà inoltre possibile cenare nel raffinato ristorante dell’Hotel – Oliver restaurant, usufruendo dello sconto del 25% sul menù à la carte (previa prenotazione al numero 0444-1497001). Un’occasione unica per scoprire la creatività culinaria dello Chef e sorseggiare un drink esclusivo in un ambiente incantevole e sulle note di una serata davvero indimenticabile. Biglietti www.eventbrite.it/e/biglietti-ivano-icardi-plays-ballads-170470461740 Per informazioni sul’evento Dalì Arts: info@daliarts.net - 0444 565006 Per informazioni sulla location e per prenotare la cena Golf Hotel Vicenza: info@golfhotelvicenza.com - 0444 1497001

