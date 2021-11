Italian Reptiles Expo in Fiera a Vicenza: biglietti scontati per i lettori di Vicenza Today

Rettili, anfibi, pappagalli, tartarughe, insetti, furetti, falconi, coniglietti, criceti si possono ammirare a Italian Reptiles Expo, fiera dedicata agli animali esotici e da compagnia. In vendita anche alimenti, accessori e prodotti per la cura e il benessere di questi animali.

Italian Reptiles Expo è il Salone dedicato agli animali nato e pensato per per loro. E' il luogo ideale per allevatori in cerca di rarità, chi ama le attrezzature all’ultimo grido e vuole essere sempre aggiornato sulle novità del settore, ammirare spettacoli degli animali da compagnia, cinofilia, ornitologia, rettili, roditori, animali da parco e fattoria didattica, esposizione rapaci, seminari e gare di bellezza di cavie peruviane, cincillà e gatti.

Italian Reptiles Expo 20-21 novembre 2021 in Fiera a Vicenza. Biglietto a 6,99€ invece di 10,00€, qui il link per l'ingresso a prezzo scontato per i lettori di Vicenza Today.

Cosa trovi a Italian Reptiles Expo?

Accessori, Mangimistica, le novità del settore, Animali, Piante complementi d’arredo e strutture varie per il tuo Pet.

Scoprirai le proposte dei grandi marchi, presentate dai migliori rivenditori provenienti da tutta Italia, con la possibilità di acquistare direttamente in fiera.

Giorni e Orari di Apertura