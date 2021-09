Maratona fotografica: Italia photo marathon

La maratona fotografica d'Italia: 9 temi fotografici svelati durante la giornata di domenica 26 settembre e da scattare nel corso delle 24 ore. Ciascun partecipante potrà poi caricare una fotografia per ciascun tema entro il giorno successivo per vincere uno dei premi in palio.

Per la prima volta quest'anno la partecipazione esce dai confini della città per coinvolgere tutta Italia in contemporanea.



Gallery



Una giornata all'insegna del divertimento e della creatività, per riscoprire la propria città e cercare di guardarla con altri occhi.Iscrizioni su www.italiaphotomarathon.it

