"Italia K2: il documentario della storica scalata, ospite Giampaolo Casarotto

Appuntamento da non perdere per gli amanti della montagna quello proposto per venerdì 11 febbraio alle 20.30 dal Cinema Odeon di Vicenza, in collaborazione con il CAI di Vicenza: la proiezione di “Italia K2 – Riprese di Mario Fantin”, a cura di Andrea Meneghelli (Italia, 2021), video-documento della storica conquista della seconda vetta più alta del mondo, proposto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

A dialogare in sala con il pubblico e a presentare la pellicola, che racconta il celebre successo raggiunto nel 1954 dalla spedizione italo-pakistana, sarà lo scalatore Giampaolo Casarotto, guida d’eccezione per comprendere appieno il significato e il fascino di quell’impresa e di altre più recenti, di molte delle quali è stato tra i protagonisti.

Cinema Odeon: venerdì 11 febbraio le immagini della storica scalata del K2 restaurate dalla Cineteca di Bologna

L’alpinista Giampaolo Casarotto dialogherà con il pubblico.

Biglietti interi a 6,50 euro, i ridotti a 5,50 (anche per i soci CAI sezione di Vicenza).

Info e prenotazioni su www.odeonline.it.