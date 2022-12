Melodema: concerto di Natale a Brendola

Comune di Brendola – L’Amministrazione comunale presenta il concerto di Natale “It’s Christmas time” del coro MELODEMA GOSPEL & JAZZ

Evento promosso dal Comune di Brendola.

Presso: SALA DELLA COMUNITA’ – Via Carbonara, 28 – Vo di Brendola

Dirige: Lorella Miotello.

Melodema, coro moderno di circa 35 elementi, con sede a Costabissara, Vicenza.

Il repertorio comprende originali e coinvolgenti arrangiamenti di pezzi gospel della tradizione e contemporaneo e del pop più attuale.

I pezzi musicali sono eseguiti a cappella con beat box. Per alcuni, accompagnamento con chitarra o tastiera.



Formato da una trentina di persone unite da una comune passione per la musica e da una profonda amicizia, i Melodema sono costituiti in Associazione dal 1993, anno in cui la direzione è stata assunta da Lorella Miotello. Ha avuto allora inizio una intensa ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, che ha condotto il gruppo alla definizione di una propria precisa identità artistica, anche con l’intervento di importanti maestri. Tra tutti ricordiamo, per il basilare apporto offerto alla crescita umana ed artistica del gruppo, il M° Piergiorgio Righele. Attualmente il coro vanta un repertorio che va dal sacro al profano, dal gospel al pop passando per il jazz e il natalizio, con cui il coro ha ottenuto importanti riconoscimenti in Concorsi Nazionali ed Internazionali. I Melodema cantano esclusivamente a cappella, spesso accompagnati dalla beat box, tutto quello che sentite è prodotto senza l’ausilio di nessuno strumento se non quello della loro voce. Ogni anno svolgono un’intensa attività concertistica, su invito di Enti, Associazioni culturali e per manifestazioni di beneficenza.