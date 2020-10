"Ispirazioni d'arte" mostra personale di Paolo Rigoni

17 ottobre - 8 novembre 2020

a cura di Lucia Spolverini



I momenti formativi attraversati da un artista segnano l’itinerario lungo il quale si sviluppa l’idea di “poetica”, tradotta in opere d’Arte. Paolo Rigoni studia a fondo i segreti delle materie che plasma, costruendo un’espressione innervata dalle esigenze di energia, movimento e delicatezza nella resa. La sua non è semplicemente una grande passione, ma un esercizio della visione interiore della mente e del cuore che gli permette di far trasparire nelle sue opere il proprio sentimento del bello. Con sensibilità poetica e abilità tecniche, sceglie di raccontare a modo proprio una realtà figurativa usando mezzi e stili congeniali. Ogni sua opera è un continuo sottolineare un senso di meraviglia e stupore, una profonda e ricercata bellezza, una grande creatività, doti indispensabili nelle attività artistiche e tecniche. Si esprime senza enfasi retoriche, seguendo un linguaggio riflessivo, meditato, concentrato, carico di energia e vitalità confluendo in differenti metafore artistiche. Dalla sua mano, attraverso un abile, sapiente e studiato lavoro, prendono vita forme materiche. La sua capacità di sintesi creativa sta nel far nascere figure vitali di gran forza espressiva e profondo vigore dinamico senza mai allontanarsi dalla delicatezza classica. Sempre si rifugia in una lirica intimità delle sue creazioni concentrate sul tema del rapporto Uomo-Natura-Spirito, dove la sua vivissima partecipazione umana va ad animare tutte le sue opere. L’eleganza di quanto scaturisce dalla sua creatività riflette una passionale foga d’espressione legata al gusto della piacevolezza a vantaggio dell’essenzialità esecutiva. Giunto a una lucida maturità artistica, fa sì che ogni sua opera diventi “guida di viaggio introspettivo”, un racconto simbolico che ogni volta ci parla della sua anima. “Disegna” ogni sua opera in modo semplice e pulito, con proli nitidi, “compone” con eleganza ed “esprime” con preciso equilibrio e spontaneità. Il suo accurato e ricercato mestiere non si limita allo sfruttamento di abilità esecutive, ma coltiva a pieno un amore per la creazione artistica che lo rende riconoscibile tra i tanti artisti contemporanei. Il profondo romanticismo e l’energia dirompente ma alquanto delicata della sua produzione artistica esprimono la forza delle sue mani, ma anche la tenerezza delle dita che “accarezzano” ogni tipo di materia che toccano.



Lucia Spolverini

Critica d’Arte

Art Manager Curator



Inaugurazione

(evento su prenotazione)

Sabato 17 ottobre 2020

turno 1: ore 17:00

turno 2: ore 17:30

turno 3: ore 18:00



Orari:

dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-18:00

sabato 15:30-18:30

domenica chiuso

apertura straordinaria domenica 8/11 15:30-18:30

ingresso libero