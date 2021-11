Isola Vicentina in doc: arriva Ninetto Davoli

Isola Vicentina in doc, la rassegna curata per il quarto anno consecutivo da Luca Dal Molin presenta 12 documentari in tre giorni registi e attori che accompagnano la proiezione e dialogano con il pubblico, iniziative anche per le scuole .

SABATO 13/11/2021 ALLE ORE 20:00

Sabato 13 novembre 2021 al Cinema Teatro Marconi di Isola Vicentina verrà mostrato il documentario "L'Isola di Medea". Saranno presenti in sala e parleranno con il pubblico il famoso attore Ninetto Davoli e il regista Sergio Naitza.

Il documentario “L’isola di Medea” esplora il rapporto speciale nato nell’estate del 1969 durante la lavorazione del film “Medea” tra Pier Paolo Pasolini e la protagonista Maria Callas. Non fu una storia d’amore classica, come la dipinse la stampa dell’epoca attratta dal potenziale mediatico della coppia: un regista scomodo e provocatorio, dichiaratamente omosessuale e una celeberrima cantante d’opera appena “scaricata” dall’armatore Onassis. Fu invece l’incontro fra due anime sensibili, la nascita di un rapporto artistico bello e coinvolgente, di un’amicizia profonda e speciale. Il racconto di questa affinità elettiva prende forma attraverso i ricordi e gli aneddoti dei componenti della troupe e degli amici più cari della coppia: parlano Ninetto Davoli, che condivise con Pasolini momenti privati e artistici; Nadia Stancioff, l’assistente personale della Callas; il costumista Piero Tosi, la costumista Gabriella Pescucci, lo scenografo Dante Ferretti, il direttore di produzione Fernando Franchi, l’attore Giuseppe Gentile (all’epoca campione olimpionico di salto triplo), l’attrice Piera Degli Esposti, la scrittrice Dacia Maraini (che con Pasolini, Moravia e la Callas fece due lunghi viaggi in Africa).

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

L'ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

In ottemperanza alle leggi nazionali, l'accesso sarà consentito con green pass.