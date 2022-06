Isola Live Festival 2022: street food, musica, free camping

VENERDI 22 LUGLIO 19:00 – APERTURA STAND – STREET FOOD – ROCK APERITIVO – SPRITZ PARTY 21:00 – FRANK SINUTRE – is an electronic music project with home made electronic instruments 22:30 – DJ G.B. (Giovanni Bianco) – 360 Music & SPECIAL AFRO HOUR !!!! 00:00 – LATE NIGHT WITH DJ RENSETTO SABATO 23 LUGLIO 16:30 – APERTURA STAND STREET FOOD – prove libere strumenti musicali 17:30 – LABORATORI DI UKULELE per adulti e ragazzi a cura di ELISA MORETTO + GIOCHI PER BAMBINI 19:00 – LA BANDA DI ISOLA VICENTINA IN PARATA 19:30 - ROCK APERITIVO – SPRITZ PARTY 20:00 – JADER – SOLO PIANO 20:45 – CLAY SOCIETY – ROCK BLUES ACUSTICO 21:45 – SOUND BLAST – ROCK ELETTRICO DA BALLARE 22:45 – BORROW THE NOVA – PROGRESSIVE METAL 00:00 – LATE NIGHT WITH DJ RENSETTO FREE CAMPING