Irlanda Days Vicenza: eventi e spettacoli a tema celtico e gotico

Prima tappa del Format Irlanda Days, i giorni 25-26 Settembre 2021 presso il Quartiere Fieristico di Vicenza.

Evento imperdibile per tutti gli amanti del celtico, dell'irlandese, del gotico con la ricostruzione storica dell'età del ferro e le rievocazioni a tema con danze e musiche. Non mancherà l'angolo dell'esoterico ...la magia come strumento per le decisioni!

Numerosi eventi e spettacoli a tema celtico e gotico per la durata di tre giorni.

Corner Tattoo - All'interno della manifestazione corner tattoo dove si potranno eseguire Tattoo.

Area Celtica - Danze, gruppi e molto altro ancora per tutti i 2 giorni.

Esoterika - Un tuffo nel mondo dell'esoterismo e del fantasy.

Street Food - Ampio spazio per Food & Beer tipico irlandese.

PROGRAMMA



SABATO 25 SETTEMBRE 2021

ORE 10:00 Apertura Festival, Street Food e Area Mercatino

ORE 10:30 Mostra fotografica di Sam Ph "Armedio Mac Kie" del fotolibro di Lisa Lambertini

ORE 12:00 Mostra di cappelli "Steampunk" di Stefano Fasolo

ORE 12:30 inizio concerti itineranti

ORE 14:00-14:45 La cucina dei Celti: l'alimentazione dai cereali alla carne, dalle erbe ai frutti spontanei!

ORE 15:00 - 16:00 L' abbigliamento dei Celti: tra tessuti, colori, abiti e accessori!

ORE :16:30 Corteo personaggi mitologici irlandesi. Presenti fotografi per immortalere le vostre emozioni

ORE 17:30- 18:00 Presentazione Lisa Lambertini "VAMPIRELAB" ( gruppo interpreti fantasy)

ORE 18:00 - 19:00 Allenamento dei Guerrieri e didattica delle armi!

ORE 19:45 - 20:45 Live Band "TORK" genere Celtic Folk

ORE 21:00 - 21:45 Live Band "DARIDEL" genere Pagan Folk

ORE 22:00 - 22:45 Live Band "CISALPIPERS" genere Celtic Folk

DOMENICA 26

ORE 10:00 Apertura Festival, Street Food e Area Mercatino

ORE 11:00 - 12:00 La cucina dei Celti: l'alimentazione dai cereali alla carne, dalle erbe ai frutti spontanei!

ORE 12:30- 13:00 Lettura animata Fantasy di Lisa Lambertini

ORE 13:30 INIZIO "RADUNO STEAMPUNK"

ORE 13:45 inizio concerti itineranti

ORE 14:00 - 14:45 Erbe e piante sacre con allenamento contemporaneo dei Guerrieri!

ORE 14:45 - 15:15 Sfilata di Faradok personaggi mitologici irlandesi

ORE 15:30 - 16:00 CONTEST COSTUMI MITOLOGICI IRLANDESI

ORE 16:15 - 17:30 Band Live "FIREPLACES" genere Working Songs

ORE 18:00 - 19:00 Band Live "DARIDEL"genere Pagan Folk

ORE 19:30 - 20:30 Miti e leggende del Popolo Celta, due chiacchiere sul mondo antico!

In entrambe le giornate del sabato e della domenica i visitatori potranno in ogni momento assistere in Livingh History alla vita quotidiana del Clan dei Lupi! Numerosi segreti e curiosità.