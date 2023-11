“Invito a Teatro”: sul palcoscenico di Chiuppano un novembre di leggerezza e risate

Prezzo non disponibile

Dal 4 al 25 novembre 2023, Chiuppano vi invita a vivere la magia del teatro. Quattro commedie divertenti, tutte in una rassegna storica di prosa, sostenuta con passione dal Comune di Chiuppano, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e in collaborazione con il Comitato provinciale vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita). Gli spettacoli andranno in scena all'Auditorium di Chiuppano alle ore 20,45.

Programma

Sabato 4 novembre

"Una lettera di troppo"

Compagnia: Il Covolo di Longare

Anna e Gilberto tornano da una breve vacanza e trovano la loro casa sottosopra. Ma è davvero un furto? O potrebbe avere qualcosa a che fare con una telefonata misteriosa riguardante una certa lettera?

Sabato 11 novembre

"La pillola tiramesù"

Compagnia: Astichello di Monticello Conte Otto

Nella casa-studio di un avvocato vicentino, troppo generoso con amici e clienti, si svolgono situazioni complicatissime e imbarazzanti, tutte originate da una singola pillola.

Sabato 18 novembre

"5 donne con lo stesso vestito"

Compagnia: Lo Scrigno di Vicenza

Durante un ricevimento di nozze, cinque damigelle d'onore si rifugiano in una camera della villa. Tra risate, litigi e confidenze, queste donne offrono uno sguardo penetrante sull'universo femminile.

Sabato 25 novembre

"Il viaggio dei cretini"

Compagnia: Controscene Prospettive Teatrali di Marano Vicentino

La risata è garantita quando un volo low-cost per Creta, tre coppie di turisti, due hostess irascibili, un pilota con un piccolo difetto fisico e un misterioso passeggero vestito di nero si combinano in questa commedia.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.45. Biglietti interi a 8 euro, ridotti a 5 (dai 6 ai 18 anni).

Abbonamenti a 30 euro. Prevendite e informazioni all’Edicola Cartoleria Rando, tel. 0445

390547 oppure 340 1944473. Info anche su www.comune.chiuppano.vi.it.