'Invasati': baratto di semi, piante, talee

Domenica 16 aprile arriva INVASATI! - il primo swap party botanico di FACT!

Dalle 11:00 fino al tramonto ti aspettano nella piccola giungla urbana di Porto Burci.

Tutto l’evento è a ingresso libero, ma i laboratori sono su prenotazione fino a esaurimento posti. Per iscriverti compila il form: forms.gle/kKSswYYbkHa4uF6L9



Dalle 12:00 alle 16:00 non perderti le golosità dolci e salate del BRUNCH VEGGIE in collaborazione con Al Barco: oltre alla caffetteria, ti aspettiamo con torte, tramezzini, pizza in teglia, couscous e molto altro!



IL PROGRAMMA

BARATTO BOTANICO _tutto il giorno

Porta le tue piante, semi e talee e scambiali con l? altre persone che partecipano al baratto. Ricorda che ogni informazione che potrai dare sulle tue piante sarà preziosa!

lab FIORI IN BARATTO…LO_alle 11:30 e alle 16:30

Flower design sostenibile con Eriko. Realizzerai composizioni con fiori di campo, frutta e verdura di stagione all’interno dei tuoi vasi e barattoli di recupero!



lab VASI SOSPESI_alle 14:30

Portavasi all’uncinetto con Nora. Con un po’ di manualità, contenitori riciclati, un uncinetto e del cordino, creeremo insieme portavasi sospesi per contenere le tue nuove piantine!



talk TI TALEO! _alle 15:30

Sopravvivenza e propagazione delle piante da interni con Alessia. Tutto quello che avresti sempre dovuto sapere sulle piante da appartamento e sulla loro propagazione… prima di uccidere l’ennesimo Ficus Benjamin!



lab COME NUOVO!_alle 16:30

Restyling di vasi con stencil e colori con Sara. Sfuggi alla noia dei soliti, vecchi vasetti: in poche, semplici mosse potrai rinnovare il look delle tue piante da appartamento.



lab POLLICINI VERDI_alle 16:30

Attività per bambini e bambine a cura di Arciragazzi. Un viaggio tra pagine fantastiche per insegnarci che tutto ha bisogno di cura: con l? nost? piccol? giardinier?, terriccio e piantine, daremo forza e colore al nostro giardino!



mostra TERZO_ introduzione alle 17.00 con il fotografo Marco Zorzanello e Francesco Marangoni

Sulle pareti dell’orto saranno esposte alcune delle immagini che compongono TERZO, progetto fotografico di Marco Zorzanello sulla urban wilderness.



A seguire il vecchio blues americano nelle note di MEEK HOKUM.



FACT! è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con Porto Burci, Centro Tecchio, Cooperativa Insieme e Caracol Olol Jackson - con il sostegno di Fondazione Cariverona.

