International Street Food a Montecchio, il festival del cibo di strada

Dal 5 al 7 Aprile 2024, Piazza Fraccon a Montecchio Maggiore si trasforma nel cuore pulsante dell'International Street Food, un festival gastronomico che celebra la ricchezza e la diversità delle cucine di strada da tutto il mondo. I visitatori potranno immergersi in un'autentica esperienza culinaria, esplorando una vasta gamma di sapori esotici e tradizionali: dai tacos messicani speziati, alle succulente specialità asiatiche, passando per i classici hamburger americani e arrivando alle deliziose crêpes francesi. Il tutto sarà accompagnato da una selezione di birre artigianali provenienti da piccoli birrifici italiani e internazionali, oltre a una varietà di dolci che spaziano dalle tradizionali delizie italiane a golosità da altre culture. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle nuove esperienze.

